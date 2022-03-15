Ранее стало известно, что Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение руководства Израиля об ограничении на въезд для граждан Украины.

По его словам, приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины является недружественным шагом, который требует немедленного исправления. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают недоумение", – написал Ермак.

По словам Ермака, Украина будет жестко и оперативно реагировать на любые шаги, которые вредят интересам нашего государства и украинцев.

"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам надо делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим несмотря ни на что. Вместе с народами мира. И если понадобится - вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", – подчеркнул руководитель ОП.

А тем временем все больше стран Европы отменяют ограничения, чтобы украинским беженцам было легче попасть к ним. Ранее УНИАН рассказывал, как получить статус беженца в Германии 2022 и стоит ли это делать.

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