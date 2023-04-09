Гуманитарная помощь украинским беженцам в Израиле будет продлена.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Израиль принял решение о продлении помощи беженцам из Украины.

Такое заявление сделали в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

Как говорится в сообщении, помощь включает продление визы и неуказанную помощь по здравоохранению и социальному обеспечению.

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В заявлении о продлении не говорится, когда истечет срок действия помощи.

Украинцы в Израиле

По состоянию на конец мая 2022 года более 28 тысяч украинцев въехали в Израиль. Украинцам была выдана трехмесячная въездная виза, срок действия которой для самых ранних прибывших скоро истекает.

3 мая 2022 года правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

23 мая 2022 года в Израиле приняли решение автоматически продлить визы гражданам Украины, находящимся в стране по туристической визе, до 30 июня. Сообщалось, что туристические визы украинцев, находящихся в Израиле, будут продлены автоматически.

Также сообщалось, что власти Израиля не будут препятствовать работе украинцев в стране.

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