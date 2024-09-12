Также пострадал прохожий, который хотел вступиться за военнослужащего.

В Ивано-Франковске задержали троих мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения избили военнослужащего.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, конфликт увидели случайные свидетели, один из которых обратился к правоохранителям.

Полицейские опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, выявили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.

Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который увидел избиение военнослужащего и пытался заступиться за него. Его с телесными повреждениями также госпитализировали.

Полицейские установили личности правонарушителей. Ими оказались трое жителей Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Правоохранители выяснили, что фигуранты избиения отдыхали и употребляли спиртные напитки в центре Ивано-Франковска.

"К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. И на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку", - говорится в сообщении.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении троим фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается сроком до четырех лет лишения свободы.

Избиение ветерана в Смеле - подробности

В начале сентября в городе Смела Черкасской области ветеран войны Анатолий Гончаренко в присутствии группы мужчин пытался выяснить обстоятельства инцидента, когда водитель автомобиля допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт. Водителя ветеран разыскивал через соцсети.

Во время выяснения отношений один из мужчин дважды ударил бывшего военного по голове. После того, как ветеран упал, ему нанес удар другой участник конфликта.

Одним из нападавших оказался Вадим Долотенко, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности.

Его задержали и сообщили о подозрении в избиении бывшего военнослужащего. Суд постановил взять Долотенко под стражу без права на залог.

Также сообщено о подозрении еще одному участнику избиения ветерана.

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