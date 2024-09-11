Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 9 ноября.

Вадиму Долотенко, подозреваемому в избиении бывшего военнослужащего в Смеле, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Соответствующее решение принял сегодня Смелянский горрайонный суд Черкасской области. Трансляцию заседания вело местное издание 18000.

В ходе заседания прокурор просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

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В свою очередь адвокат Долотенко заявил, что считает такую меру пресечения слишком суровой. Он обратился к суду с просьбой не сажать подзащитного в СИЗО, а выпустить его под залог или поместить под круглосуточный домашний арест.

Защитник отметил, что подозреваемый частично признал свою вину и не будет уклоняться от следствия.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 суток - до 9 ноября включительно. Сторона защиты имеет право на обжалование этого решения, заявил судья.

Избиение ветерана в Смеле - детали

В начале сентября в Смеле Черкасской области избили ветерана российско-украинской войны Анатолия Гончаренко. Он через соцсети разыскивал машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями. Во время встречи с теми, кто мог быть причастен к этому событию, был словесный конфликт с последующим избиением его мужчинами - ветерана били по голове, а также заставляли извиняться.

Впоследствии стало известно имя нападавшего. Это 28-летний Вадим Долотенко, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство только после общественного резонанса в СМИ и в соцсетях. В связи с этим проводится проверка среди правоохранителей.

По факту избиения ветерана проводится расследование уголовных дел по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство).

Сегодня, 11 сентября, нападавшего задержали.

Также о подозрении сообщили еще одному мужчине, причастному к избиению ветерана.

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