Возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле, 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины, сейчас мужчина задержан при участии спецназа полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

Также сообщается, что по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием были возбуждены дополнительные внесенные сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, отмечается, что по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (вымогательство), по которым мужчине 10 сентября было объявлено о подозрении в процессуальном порядке.

В то же время в соцсетях появилось видео с извинениями задержанного мужчины. На видео, которое также опубликовал, в частности Telegram-канал "Новини.LIVE", он говорит: "Я, Долотенко Вадим Александрович, из города Смела, приношу извинения украинскому народу, украинской армии за эту ситуацию. Я уважаю украинскую армию, украинский народ. И данная ситуация вышла просто не полностью разобранной. То есть я не хотел, чтобы так получилось".

Важные новости Смелы - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Смеле Черкасской области был избит ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко. Он через соцсети разыскивал машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями. Во время встречи с теми, кто мог быть причастен к этому событию, был словесный конфликт с последующим избиением его мужчинами - ветерана били по голове, а также заставляли извиняться.

По данным средств массовой информации, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко. В то же время в полиции рассказали, кем на самом деле является подозреваемый в избиении ветерана. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма сказал, что подозреваемый в избиении в Смеле ветерана войны не отбывал наказание в местах лишения свободы, и его нельзя назвать криминальным авторитетом, но он дважды привлекался к уголовной ответственности.

По его словам, подозреваемый является местным жителем, 1996 года рождения. Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности - в частности, первый раз получил наказание в виде штрафа - за хулиганские действия и причинение телесных повреждений лицу, второй раз - за грабеж: сорвал золотую цепочку у женщины.

Ему было назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательный сроком один год. Несмотря на то, что он совершил преступление во время испытательного срока, к нему будут применены меры, предусмотренные законодательством с учетом предыдущего наказания.

Офис Генерального прокурора сообщил, что поскольку подозреваемый в избиении военнослужащего в Смеле скрывается от органов следствия, то он объявлен в розыск.

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