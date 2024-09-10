Бывший военнослужащий пытался выяснить обстоятельства инцидента, когда водитель автомобиля допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

В Черкасской области полиция начала уголовное производство по факту избиения бывшего военнослужащего. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черкасской области, в социальных сетях появилось видео драки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai.

Правоохранители установили участников инцидента и обстоятельства конфликта.

В частности, конфликт на дороге между водителями транспортных средств произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

Видео дня

"О том, что произошло, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку", - отметили в полиции.

При этом, полицейские сектора реагирования патрульной полиции оперативно прибыли на место происшествия. Они опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. 37-летний мужчина, один из участников драки, от госпитализации отказался.

В этой связи, под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также сказано, что в ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация события.

В то же время, как сообщает независимое черкасское медиа "18000", бывшего военнослужащего Анатолия Гончаренко избил Вадим Долотенко, который фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела, связанные, в частности с нанесением телесных повреждений, а также грабежами. Это местное издание называет Долотенко "местным полукриминальным элементом".

В материале сказано, что действия Вадима Долотенко зафиксированы на видео. Он сначала дважды бьет военного, а потом заставляет Гончаренко "извиняться" за якобы его позор на всю Смелу.

Как утверждает издание, в одном из уголовных производств в отношении Долотенко завершено следствие и даже вынесен приговор. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по делу о грабеже, который произошел в Смеле в 2020 году. Долотенко был приговорен к году заключения, впрочем, это наказание было изменено условным сроком.

На видео конфликта также фигурирует еще один человек, который также вместе с Долотенко бьет военного, впрочем уже после того, как тот упал на землю.

В Одессе жестоко избили военного - подробности

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что в Одессе гражданские жестоко избили военного, когда тот отдыхал с семьей, находясь в законном отпуске. У 28-летнего пострадавшего переломы костей лица и черепа.

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