Злоумышленник призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти.

На Хмельнитчине правоохранители разоблачили сторонника пророссийского блогера Анатолия Шария в призывах к поддержке оккупантов.

Как сообщает Служба безопасности Украины,

лоумышленником оказался местный житель, который позиционировал себя как представитель прокремлевского движения "народовластие".

Видео дня

По данным следствия, он массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал преступления российских оккупантов.

Кроме этого, мужчина призывал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти.

"Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения. Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях. В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал YouTube-канал враждебного пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такими действиями провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины.

В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (колаборационная деятельность); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержание сторонников Шария в Украине: детали

В Днепре подпольная ячейка запрещенной в Украине прокремлевской "Партии Шария" осуществлял подготовку к беспорядкам в Днепропетровской области. СБУ удалось предотвратить попытки расшатывания внутриполитической обстановки. Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.