С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в больницу.

В Херсонской области мужчина подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, в селе Благодатное местные жители нашли в поле раненого человека.

"Как выяснилось, 48-летний мужчина подорвался на российской мине. С минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Херсонскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент мужчина находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.

"В который раз напоминаем: нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочины дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Российской взрывчатки на Херсонщине еще очень много! Будьте внимательны! Если заметили подозрительный предмет - отойдите как можно дальше и позвоните спасателям или в полицию", - призвали в ОВА.

Ситуация с минами в Украине

После отступления из Херсона и части области российские оккупанты полностью заминировали эту территорию. Так, 7 декабря 2022 года в Херсонской области во время выполнения задания на каскаде мин подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения. Позже двое из них умерли.

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