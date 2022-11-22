Операция длилась более 10 часов, во время нее были вшиты все сосуды.

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова спасли жизнь 28-летнего украинского военного Андрея. У него было много сложных травм и большая кровопотеря.

Как рассказал в своем Facebook генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, боец подорвался на мине.

"Ушиб головного мозга, ранения мягких тканей шеи, рваная рана подчелюстного участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием инородного тела. Трахеотомия. Все в лавине туманных снов. Самый большой обломок попал в позвоночник, повредив сонную артерию", – рассказал врач о травмах.

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Операция длилась более 10 часов, во время нее были вшиты все сосуды и раны.

"Вчера сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Только счастливый блеск слез мамы говорит обо всем, будет жить. Они вдвоем сегодня счастливы..." - добавил медик.

Чудесное спасение раненого в голову бойца в больнице Мечникова

Ранее в больницу имени Мечникова в Днепре доставили бойца с тяжелым ранением. Нейрохирурги провели сложную операцию и спасли его жизнь.

"Он ранен возле Авдеевки. Тяжелое проникающее черепно-мозговое ранение, внутримозговое кровоизлияние лобно-височно-теменной области. Металлический осколок прорубил кости черепа, прошел сквозь мозг. Операция прошла сложно, как по лезвию ножа", - рассказывал главный врач больницы Сергей Рыженко.

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