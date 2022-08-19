Мужчина съехал на обочину с дороги.

На Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании и депутат поселкового совета.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Сегодня около 16 часов в Краснопольской громаде произошло трагическое событие. По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречной машиной и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупреждающие таблички "Осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", - рассказал он.

Живицкий отметил, что погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

"Мужчина находился в автомобиле один, за рулем. Перевозил собранный урожай", - отметил Живицкий.

Он выразил соболезнования семье и громаде.

Как сообщал УНИАН, за вчера российские оккупанты обстреляли три общины Сумщины зафиксировано около 100 "прилетов".

Вас также могут заинтересовать новости: