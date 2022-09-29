Вражеский "Уран-6" уничтожен, сообщили в украинской армии.

Российский робототехнический комплекс разминирования (робот-сапер) "Уран-6" уничтожен.

Робот-сапер противника подорвался на мине, говорится в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

"Российский противоминный комплекс "Уран-6" подорвался на мине. Да, это не шутка", – отмечается в сообщении.

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В СтратКоме показали фото уничтоженного "Урана-6". На снимке также видна глубокая воронка.

Война в Украине с Россией – важные новости о вражеских потерях

29 августа в армии Украины подтвердили, что наши защитники пошли в контрнаступление.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября рассказал, что от захватчиков освобождена почти вся Харьковщина.

Также сообщалось об успехах украинской армии на юге государства. 28 сентября стало известно, что ВСУ в Херсонской области попали в склад боеприпасов противника, уничтожили машину врагов и с боем остановили вражеских диверсантов.

Общие потери РФ в Украине по состоянию на 29 сентября такие – уничтожены, в частности, около 58 580 оккупантов, 131 единица специальной техники и 2 325 танков.

Справка УНИАН. Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" разработало и изготовило "766-е управление производственно-технической комплектации" РФ в поселке городского типа в Красногорском районе Московской области.

Робот-сапер предназначен для разминирования территорий и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Комплекс весит до 6 тонн.

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