Спасатели оказали ему домедицинскую помощь, пока он не пришел в сознание. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Олешках в Херсонской области на набережной на тонком льду провалились двое детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение об этом поступило 3 февраля в 14:42 на номер Службы спасения. Спасатели через несколько минут прибыли на место происшествия.

"Девочка и мальчик уже находились на берегу, их из ледяной воды достали неравнодушные граждане. Девочка обошлась лишь сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели начали оказывать пострадавшему домедицинскую помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока мальчик не пришел в сознание.

По приезду медицинской бригады пострадавшего транспортировали в карету скорой помощи.

"Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Олешковской районной больницы", - говорится в сообщении ГСЧС.

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