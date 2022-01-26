Подростки проверяли лед на прочность, но "развлечение" едва не закончилось трагически.

В Мелитополе Запорожской области под лед ушли сразу двое школьниц. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел возле пруда в парковой зоне города. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как школьница в черном проверяет лед на прочность. В конце концов тот не выдерживает. Девочка оказалась в воде, но смогла вылезти на сушу.

На этом эксперименты не закончились. За дело взялась другая девушка. Она долгое время пыталась повторить "подвиг" предшественницы. Через несколько минут школьница также оказалась подо льдом с головой.

К счастью, пруд оказался не глубоким. Обошлось без жертв.

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