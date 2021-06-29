Полиция расследует гибель ребенка как несчастный случай.

В городе Изюм Харьковской области во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии на городском пляже в Изюме поступило в полицию 27 июня около 18:20.

«Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг», - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская