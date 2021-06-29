В городе Изюм Харьковской области во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик.
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии на городском пляже в Изюме поступило в полицию 27 июня около 18:20.
«Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Полтавской области в ванне утонул годовалый ребенокСледователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве восьмилетний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса
- В Болгарии утонул украинский турист-СМИ
- 13-летний подросток утонул, спасая брата: подробности трагедии в Винницкой области
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram