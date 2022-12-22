Один из них подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

На Харьковщине двое мирных граждан получили ранения из-за вражеских боеприпасов и взрывных устройств. Обоих доставили в больницу для медицинской помощи.

Информацией об инцидентах поделился глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в официальном Telegram-канале. Он написал: "К сожалению, есть пострадавшие от оставленных врагом мин и неразорвавшихся боеприпасов. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести".

Второй инцидент произошел в освобожденном Изюме. Местный житель пытался разобрать вражеский боеприпас у себя дома, что привело к детонации.

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"Еще раз призываю всех — в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", — подытожил Синегубов.

Российские мины и боеприпасы калечат и убивают мирных украинцев

На освобожденных территориях саперы обнаруживают множество мин и снарядов, которые россияне либо специально заложили, либо бросили во время бегства. Они нередко становятся причиной гибели мирных граждан.

В начале декабря на Херсонщине двое полицейских подорвались на мине. Врачи боролись за их жизни десять дней, но спасти правоохранителей не удалось.

Не менее печальный инцидент произошел 8 декабря в Житомирской области. Автомобиль с семейной парой наехал на мину. Супруги погибли, а их 8 детей остались сиротами.

В первой половине ноября еще одна семья подорвалась на мине, но уже в Херсонской области. Пострадали четыре человека, включая ребенка, однако, к счастью, обошлось без жертв.

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