Разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки диверсий и обстрелов украинских объектов.

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила двух вражеских информаторов, которые разведывали украинские оборонительные рубежи на границе с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона", - отметили в спецслужбе.

В СБУ рассказали, что злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины.

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"Прежде всего их интересовали сведения по обустройству оборонительных линий вдоль границы с РФ и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Также агрессор искал информацию о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе и пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

"Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, который сразу после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских разведывательных задач он приступил лишь в начале этого года. Впоследствии к подрывной деятельности мужчина привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с Федеральной службой безопасности России.

"Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджер Телеграмм с соблюдением мер конспирации. При обысках по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ", - рассказали в СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения-содержание под стражей без права внесения залога. Расследование продолжается.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИН, правоохранители задержали в Николаеве мужчину, который корректировал ракетные удары по учебным заведениям.

Таклж СБУ задержала информатора, который за 2 тыс. гривен собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

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