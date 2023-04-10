Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тыс. грн "аванса".

Правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию. Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам. За выполнение заданий информатор получал деньги от своих российских "кураторов", - говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тыс. грн "аванса".

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры, у него изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года. В поле зрения врага он попал через свои прокремлевские сообщения в одном из российских Телеграм-каналов. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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