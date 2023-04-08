Он собирал разведданные по дислокации и перемещению украинских военных и техники ВСУ.

Житель Николаева корректировал ракетные удары российских оккупантов по образовательным учреждениям, он приговорен к восьми годам за решеткой. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры доказали, что мужчина с начала вторжения страны-агрессора собирал разведданные относительно дислокации и перемещения украинских военных и техники ВСУ. Корректировал огонь по зданиям учебных заведений", - рассказали в ОГП.

Он осуществлял постоянное визуальное наблюдение за объектами, которые интересовали врага, а результаты наблюдения присылал своим кураторам закрытыми каналами электронной связи.

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"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов", - отметили в прокуратуре.

Так, при публичном обвинении Николаевской областной прокуратуры суд признал жителя Николаева виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине будут судить 9 экс-правоохранителей, среди которых и экс-глава СБУ, которые пытали украинцев на Херсонщине.

На днях в Житомирской области задержали вражеского агента, который хотел сбежать в Беларусь с важной развединформацией.

В Харьковской области правоохранители обнаружили попа-предателя, который благословлял оккупантов и освящал вражескую технику.

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