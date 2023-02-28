Сейчас пострадавший находится на операционном столе.

На Херсонщине в результате подрыва на российской мине мужчине оторвало часть ноги. Как сообщила Херсонская областная военная администрация, инцидент произошел вблизи деоккупированного села Давыдов Брод Великоалександровской общины.

"58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова, как вдруг наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги. Пострадавшего доставили в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

В ОВА в очередной раз напомнили, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой. Жителей призвали не посещать лесополосы, посадки и другие территории, которые не обследовали саперы, а также, в случае обнаружения взрывчатки, сообщать об этом спасателям или правоохранителям.

Видео дня

Подрыв людей на минах оккупантов

Из-за российского вторжения территория нашей страны сильно засорена снарядами и минами. Когда украинские защитники вытесняют врага из украинских населенных пунктов, оккупанты оставляют после себя мины и гранаты в самых разных местах – от лесополос до стиральных машинок.

Из-за этого все чаще появляются новости о травмировании или гибели людей. 15 февраля сообщалось, что житель одного из сел Снигиревщины Николаевской области принес домой российскую мину, чтобы показать товарищу. Мужчина погиб, а его товарищ получил многочисленные ранения.

Похожий инцидент произошел в начале февраля в Изюме Харьковской области, который несколько месяцев находился в оккупации. Там вследствие детонации российской противопехотной мины типа "лепесток" пострадали семеро подростков. Позже сообщили, что количество травмированных детей возросло до восьми.

Вас также могут заинтересовать новости: