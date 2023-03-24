Местный житель погиб на месте от полученных ранений.

В четверг, 23 марта 2023 года, в Харьковской области в лесополосе на российской мине подорвался мужчина. Трагедия произошла в Купянском районе области.

"Сегодня около 16:00 в лесополосе возле с. Григоровка Купянского района на российской мине подорвался 46-летний местный житель. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте", – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава ОВА призвал местных жителей быть максимально внимательными и осторожными.

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"Важно воздерживаться от посещений лесов, лесополос, полей, берегов рек и тому подобное. Все эти территории потенциально заминированы и опасны для жизни. Берегите себя!" – подчеркнул Синегубов.

Подрывы людей на российских снарядах

Из-за российского вторжения территория Украины очень засорена снарядами и минами. Из-за этого учащаются случаи, когда мирные люди погибают в результате взрывов.

На Киевщине мужчина принес гранату домой и получил ранение в результате ее взрыва. По словам главы полиции Киева Андрея Небитова, 21-летнему мужчине "взрывом разнесло левую руку".

На Херсонщине на российской мине подорвался мирный житель. Инцидент произошел в районе села Малая Александровка. Отмечается, что мужчина потерял ногу.

В Изюмском районе Харьковщины местный житель подорвался на кассетном снаряде в поле. 50-летний мужчина погиб на месте.

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