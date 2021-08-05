Инцидент, как утверждают в сети, произошел на столичных Теремках.

В сети появилось видео с неадекватным поведением столичной пенсионерки, которая якобы бурно выражает недовольство детьми под своими окнами.

Запись опубликовал столичный Телеграм-канал "Киев сейчас".

Инцидент произошел на жилмассиве Теремки. Жительница многоэтажки, проживающая на восьмом этаже, в агрессивной форме попыталась прогнать детей от дома.

"Вчера, со слов очевидцев, она бросалась в них утюгом, сегодня - посудой. И начала топить, к этом всему, еще и соседей снизу. Вызвали полицию", - говорится в сообщении.

О чем с ней удалось договориться правоохранителям и был ли вообще диалог с пожилой хулиганкой - не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на улице Владимира Антоновича, орудует пожилая женщина, которая просит подвезти ее на такси и купить ей "сладенького", иначе она якобы умрет от диабета.

Также сообщалось, как в Киеве бабушка распилила дворовую лавочку, чтобы избежать шума под окнами. Позже она рассказала о мотивах своего поступка. Женщина признается, что устала от вечерних посиделок компаний, которые ведут себя шумно, а на замечания - огрызаются. Проблему признают и другие жильцы подъезда, но подобные методы ее решения поддерживают не все.

Автор: Юрий Годован