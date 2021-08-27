В полиции говорят, что заявлений об инциденте не получали.

В Харькове в субботу, 21 августа, облили белой краской постамент Героям Небесной сотни. Несмотря на длительный срок там до сих пор никто не навел порядок.

Об этом пишет "Суспільне", публикуя фото облитого памятника.

Последствия акта вандализма увидели местные жители. Через пять дней прохожая, увидев это, обратилась в полицию.

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"Она обратилась вчера вечером в полицию, написала заявление о вандализме. Я обратился к депутатам, чтобы была какая-то реакция - почистили. Если коммунальщики этого не сделают, мы сами выйдем и сделаем", - рассказывает харьковчанин Валентин Быстриченко.

Правоохранители же говорят, что до сих пор не получали заявлений относительно этого постамента. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь областной полиции Алена Соболевская в комментарии "Суспільному".

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева после завершения праздничных мероприятий к годовщине Независимости Украины был совершен дерзкий акт вандализма. Неизвестный мужчина облил красной краской лестницу возле Киевской городской государственной администрации. Злоумышленник также залил постамент с государственным флагом и табличкой.

Автор: Иван Бойко