Последствия инцидента ликвидировали столичные коммунальщики.

В центре Киева после завершения праздничных мероприятий к годовщине Независимости Украины был совершен дерзкий акт вандализма.

Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook, неизвестный мужчина облил красной краской лестницу возле Киевской городской государственной администрации. Злоумышленник также залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". Кроме того, мужчина оставил возле таблички отпечаток собственной руки из красной краски.

"Правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий - работники ШЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Хрещатик, 36. Обращаемся к полиции всесторонне и оперативно расследовать инцидент", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время военного парада в Киеве один из зрителей пытался совершить акт самосожжения. По словам очевидцев, мужчина облил себя горючей смесью и поджег. В толпе произошла паника.

День Независимости-2021

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Из-за праздничных мероприятий в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Юрий Годован