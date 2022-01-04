На месте работают спасатели.

В Харькове на проспекте Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. В результате обвала никто не пострадал.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Здание не использовалось, так как его должны были снести. В нем размещались офисные помещения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Читайте такжеВ Киеве легковушка перелетела через полосу во время движения: видео жуткого инцидентаСпикер мэрии Харькова Юрий Сидоренко сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, находящиеся на частной территории. Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет", - написал он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за начавшегося рядом строительства. В мэрии выясняют, были ли выданы на него разрешения.

Ранее сообщалось, что в Киеве в 9-этажном жилом доме произошел обвал балконов.

Вас также могут заинтересовать новости: