Она обвиняет во всем банк.

Скандально известная блогерша Ксюша Манекен шокировала новостью о потере более шести миллионов гривень. Она нарвалась на мошенников и обвинила в этом Monobank.

Как рассказала Ксения в Instagram, она пыталась снять крупную сумму денег, но наткнулась на фейковый чат поддержки банка. После этого ей позвонили мошенники под видом работников Monobank и она подтвердила списание средств.

"Я описала свой вопрос по телефону. Менеджер сказал: "Да, конечно, вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, все снимем. Но я вижу, что у вас какая-то ошибка в приложении. Для этого нужно создать заявку на переустановку. Сейчас вам придет сообщение, вы нажмете "Согласна", и мы его потом переустановим", - поделилась Манекен.

В потере крупной суммы блогерша обвинила Monobank. По ее словам, работники банка должны были бы определенные проверить документы при переводе средств с одного ФЛП на другой. На эти упреки ответил соучредитель компании Олег Гороховский:

"Ни один банк в мире не спас бы эти деньги. Большинство денег ушло на ФЛП в другие банки и это ФЛП нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников если понимает, что это мошенники", - написал он.

Вместе с тем Гороховский выразил свои соболезнования пострадавшей блогерше.

Недавно жертвой мошенников стала Леся Никитюк. Ведущая пригрозила злоумышленникам судом.

