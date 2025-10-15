Порошенко записал пиарное видео о передаче РЭБ, купленных за бюджетные деньги, – военный

Петр Порошенко в очередной раз попал в скандал из-за манипуляций с якобы "личной" помощью Вооруженным силам. Политик присвоил себе заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за счет государства, - пишет украинский военный Алексей Сталкер.

"О патологической жадности Порошенко ходят легенды. Причем это качество с годами приобрело у "гетмана" некую гиперболизированную форму. Свидетельством этому стала новость от самого "сивочолого" о том, что он поставил рекорд и, якобы, передал на фронт аж 25 РЭБ. Ну все, думаешь, исправился политик. Хоть что-то впервые в жизни купил за собственные деньги. Но нет", — написал Сталкер.

По словам военного, это уже не первый случай, когда Порошенко пытается пиариться на теме войны и помощи армии. Политик регулярно снимает постановочные видео, в которых передает технику или автомобили, купленные за собранные донаты или средства местных бюджетов, но подает это как собственную благотворительность.

"Щедрость Порошенко — в основном за чужой счет. То же касается и якобы помощи ВСУ. Сначала ГОшки Порошенко собирают донаты с людей, затем за эти донаты покупается техника для армии, а Петр с Мариной ее вручают под объективы камер", — добавил Сталкер.

Военный также напомнил, что Порошенко — официальный миллиардер и один из самых богатых политиков Европы. Несмотря на это, тратить собственные деньги, по словам автора поста, он предпочитает не на помощь армии, а на личный пиар — рекламу на билбордах и публичные акции.

"Еще больше цинизма этой истории добавляет то, что Порошенко — официальный миллиардер. Он входит в тройку олигархов. Он — самый богатый депутат в Европе: зарабатывает больше, чем все евродепутаты вместе. А их в Европарламенте – 750. И если он и дарит миллионы долларов, то только своим сыновьям-уклонистам, которые скрываются от военной службы в Лондоне", – подытожил Сталкер.

Как сообщалось, Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум Свинарчук продает виллу за $4 млн.