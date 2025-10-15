Певец заявил, что эту фразу он сказал, "не подумав".

Певец и музыкант Иван Дорн в новом интервью российскому журналисту Юрию Дудю оправдался за свое скандальное заявление о России и Украине во время их предыдущей беседы 8,5 лет назад.

"Ключевые фразы, которые я сказал, не подумав, то, что я назвал Россию и Украину братьями. Я верил в дружбу, в оттепель между нами", - заявил Дорн.

По его словам, после этого у него начались серьезные проблемы - отменялись концерты, "преследовали" журналисты и тому подобное:

"Страшноватенько было. Было ощущение, что каждая собака на тебя обижена. Не только человек, не только украинец в целом, а каждая собака, каждая птичка, которая прилетает, и комар, который попадает в мое лобовое стекло".

На вопрос Дудя, сейчас бы он не так сказал, сначала Дорн ответил, что "перефразировал бы многие вещи", но в итоге все свел к тому, что "по-другому бы не говорил", а объяснил "контекст личной жизни":

"Тут надо понимать мое происхождение. Самое главное, что я не объяснил и что я тоже тогда не понимал до конца, это то, что когда ты становишься знаменитым в Украине, то ты одеваешь на себя роль трафаретного гражданина, идеального украинца… Я был неподходящим для этой роли в рамках нынешнего контекста, потому что я родился в Челябинске, через 2 года оказался в Славутиче, который в 1991 году стал частью Украины… И в целом я жил в русскоязычной среде, учился в русскоязычной школе. Так получилось… У меня реально живут мои все двоюродные братья в Башкортостане, я до 16 лет проводил там почти каждое лето".

Напомним, в этом же интервью Юрию Дудю Иван Дорн отличился новым заявлением об украинском языке.

