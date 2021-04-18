В Киеве на Татарке в 9-этажном жилом доме произошел обвал балконов.
Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, происшествие случилось на улице Половецкой 14, что в Шевченковском районе столицы.
По предварительным данным, в результате обвала балкона никто не пострадал.
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Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. А также приступили к изучению обрушившейся конструкции и целостности самого здания.
Отметим, что 9-этажный жилой дом построен из железобетонных панелей по так называемому "чешскому проекту" в 1974 году. Здание находится на балансе КП ЖЭК Татарка.
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