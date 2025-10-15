Російські провокації у небі над Європою – це "щось, що перейшло нову межу", каже Бертран Буікс.

Реакція НАТО на російську атаку безпілотниками по Польщі була "хорошою". Таку думку в інтервʼю РБК-Україна висловив голова французької делегації в Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) Бертран Буікс.

"Можливо, могла бути кращою. Але ми завжди перебуваємо на тонкій межі з РФ. Ми маємо розуміти, що якщо ми зіб’ємодрон або, можливо, одного дня, як Туреччина, зіб’ємо літак – це може стати оголошенням війни", – сказав Буікс.

Водночас він додав, що наразі європейські країни мають велику готовність боротися з Росією. За його словами, це позиція не лише політиків, а й суспільства.

Видео дня

"Ми бачимо дрони в Німеччині, Швеції, Данії. Франція регулярно спостерігає російські літаки поблизу або підводні човни біля своїх берегів. Тож сьогодні є справжнє занепокоєння. Це вже щось, що перейшло нову межу", – додав Буікс.

Провокації РФ у Європі: важливі новини

Напередодні стало відомо про появу так званих "зелених чоловічків" на кордоні РФ та Естонії. Аналітики з Інституту вивчення війни назвали це "фазою нуль" підготовки до потенційної війни РФ та НАТО. Йдеться про етап формування інформаційно-психологічних умов перед відкритими бойовими діями.

Тим часом Financial Times пише, що країни НАТО обговорюють можливість збройної відповіді на провокації РФ у Європі. Зокрема йдеться про розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ та послаблення обмежень для пілотів, яке дозволило б їм відкривати вогонь.

Вас також можуть зацікавити новини: