95-летняя писательница будет сотрудничать с известным модным брендом.

Легендарная украинская писательница Лина Костенко впервые за долгое время вышла на связь и сообщила о своем новом проекте, который связан с модой.

Как оказалось, Костенко стала амбассадором известного бренда одежды GASANOVA. Об этом стало известно из Instagram бренда.

"Она - икона. Она - легенда. Лина Костенко присоединилась к историческому событию для нашего бренда и стала самым почетным амбассадором GASANOVA. Для нас это не просто честь - это символ наследственности, силы и красоты, живущих в ДНК нашей культуры", - говорится в сообщении.

Также вышло видео с писательницей. Лина Костенко зачитала свое стихотворение "Между прочим" в стильном черном тренче GASANOVA с брошью от SOLO for Diamonds.

Таким образом автор представила новую коллаборацию двух украинских брендов. Владельцы GASANOVA и SOLO for Diamonds отметили, что для них невероятная честь сотрудничать с легендарной писательницей.

"Человек, который воплощает украинскую душу, как никто другой, - лучше всего отражает ценности нашей коллаборации... Это только начало", - написали они.

Стоит отметить это первое появление Лины Костенко за последние месяцы в медиапространстве. Ранее она давала интервью Серию Жадану.

