В шахте "Надежда", что расположена в городе Сосновка Львовской области, сегодня, 17 декабря, произошел обвал, в результате чего погиб горняк.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
"С шахты "Надежда" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", - написал Волынец.
По его информации, на место происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы.
Читайте такжеВ Харькове таксист спровоцировал ДТП: пассажиры вылетели из окна (фото)"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - отметил председатель профсоюза.
Ранее сообщалось, что в Киеве частично ограничили движение в направлении Бессарабской площади из-за риска повторного обвала.