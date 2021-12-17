Медсестра подземного медпункта оказывала горняку помощь, но по дороге на поверхность он скончался.

В шахте "Надежда", что расположена в городе Сосновка Львовской области, сегодня, 17 декабря, произошел обвал, в результате чего погиб горняк.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"С шахты "Надежда" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", - написал Волынец.

По его информации, на место происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы.

Читайте такжеВ Харькове таксист спровоцировал ДТП: пассажиры вылетели из окна (фото)"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - отметил председатель профсоюза.

Ранее сообщалось, что в Киеве частично ограничили движение в направлении Бессарабской площади из-за риска повторного обвала.

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Автор: Инна Андалицкая