Выбор романтического партнера зависит от множества факторов. Хотя личные качества, увлечения или чувство юмора могут повышать привлекательность человека, многие люди имеют "тип", который подсознательно влияет на первое визуальное впечатление. Исследования помогли понять, какие именно черты лица мужчины и женщины чаще всего находят наиболее притягательными.

Ученые изучили, как представители разных полов воспринимают черты лица. Работа была опубликована в журнале The Laryngoscope. Исследователи из клиники Майо стремились определить, какие части лица привлекают внимание при оценке внешности, и какие области вызывают наибольший интерес.

Отмечается, что в исследовании участвовали 154 человека, которым показывали фотографии 40 разных лиц в течение 10 секунд. На снимках были люди разных рас и возрастов (от 20 до 60 лет), без выраженной мимики и косметики. В отличие от предыдущих экспериментов, где внимание сосредотачивалось на отдельных чертах (например, глаза, рот или нос), здесь участники видели все лицо целиком.

Испытуемые делились на три группы. Первая (47 человек, средний возраст 35 лет) оценила привлекательность каждого лица. Вторая группа (50 человек) искала признаки косметических вмешательств. Третья контрольная группа (57 участников) не получала никаких инструкций. В ходе эксперимента специальные камеры отслеживали движение глаз, фиксируя, на каких частях лица сосредоточено внимание.

Результаты показали, что все участники чаще всего смотрели на центральные черты лица - глаза, нос и рот. Однако те, кто оценивал привлекательность, проводили больше времени, изучая нижнюю часть лица - рот, нос и щеки, чем остальные группы.

При детальном анализе выяснилось, что люди, чьи оценки внешности были высокими, акцентировали внимание на глазах, рту, носе и волосах. Участники с низкими оценками чаще смотрели на лоб и шею.

Также выявились половые различия: мужчины больше всего времени изучали рот женщины перед тем, как дать высокую оценку привлекательности, а женщины при оценке мужчин уделяли больше внимания глазам и волосам.

Хотя ранее уже отмечалось, что мужчины и женщины по-разному воспринимают внешность, данное исследование выделяется использованием камер слежения за взглядом вместо самоотчетов и демонстрацией необработанных фотографий.

Ученые отмечают, что работа имеет ограничения. Например, плоские изображения не полностью отражают реальность - в жизни лицо оценивается под разными углами. Также личные предпочтения и опыт каждого участника могут влиять на оценки.

Авторы предлагают в дальнейшем исследовать индивидуальные особенности лица (симметрию, полноту, текстуру) и изучить связь внешних характеристик с невизуальными факторами, такими как голос или поведение, чтобы точнее понять, что делает человека привлекательным.

