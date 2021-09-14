В харьковском парке Горького люди зависли в воздухе на "американских горках".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Аттракцион дал сбой - вагончики с посетителями внезапно остановились, когда поднялись практически на самую высокую точку.
Люди оказались в ловушке над пропастью. В результате - им пришлось самостоятельно спускаться с высоты по железной лестнице. Никто не пострадал.
"Операторы помогли спуститься гостям, перезапустили аттракцион в тестовом режиме. Он работает нормально, посетители смогли после теста прокатиться. Технический отдел занимается поиском причин", - рассказал пресс-секретарь парка Горького сайту Newsroom.
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Напомним, в июле в Кременчуге 12-летняя девочка серьезно травмировалась в местном парке во время прыжков на батуте.
"У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела", - говорилось в сообщении.