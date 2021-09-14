Аттракцион дал сбой - вагончики с посетителями внезапно остановились, когда поднялись практически на самую высокую точку.

В харьковском парке Горького люди зависли в воздухе на "американских горках".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Аттракцион дал сбой - вагончики с посетителями внезапно остановились, когда поднялись практически на самую высокую точку.

Люди оказались в ловушке над пропастью. В результате - им пришлось самостоятельно спускаться с высоты по железной лестнице. Никто не пострадал.

"Операторы помогли спуститься гостям, перезапустили аттракцион в тестовом режиме. Он работает нормально, посетители смогли после теста прокатиться. Технический отдел занимается поиском причин", - рассказал пресс-секретарь парка Горького сайту Newsroom.

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Напомним, в июле в Кременчуге 12-летняя девочка серьезно травмировалась в местном парке во время прыжков на батуте.

"У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела", - говорилось в сообщении.

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Автор: Денис Прядко