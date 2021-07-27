Девочку госпитализировали в травматологическое отделение, ее состояние - средней тяжести.

В Кременчуге 12-летняя девочка серьезно травмировалась в местном парке во время прыжков на батуте.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 26 июля, в парке "Приднепровский", сообщает "Кременчугская газета",

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу каретой скорой медицинской помощи. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение, ее состояние - средней тяжести.

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"У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий