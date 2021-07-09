Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в отделение нейрохирургии.

Жуткий инцидент произошел 8 июля в аквапарке Happy Day в Днепре. 9-летнему мальчику на голову упал другой ребенок.

Об этом сообщила мама пострадавшего Анастасия Кулакова в Facebook.

По словам женщины, девятилетний Тимофей съезжал с водной горки, когда другой ребенок перелазил через ограждение и упал на голову мальчика.

"Я не успела даже переодеться. Тимофей успел 1 раз съехать с водной горки. Все произошло на моих глазах", - отметила мама пострадавшего мальчика.

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При этом она указала, что Тимофея госпитализировали в больницу в отделение нейрохирургии. Она уточнила, что рану на голове ребенка зашили, сделали рентген и анализы. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и ушиб ключицы.

Также женщина сообщила, что инцидент произошел возле поста инструктора, который заявил ей, что надо лучше смотреть за ребенка. После инцидента она забрала деньги, уплаченные за билет, но аквапарк не предоставил никакой компенсации.

В свою очередь администрация Happy Day в Facebook сообщила, что инцидент произошел из-за нарушения правил использования горок и бассейна. При этом указано, что пострадавшему мальчику оказали помощь в медпункте и вызвали скорую помощь.

"К нашему большому сожалению, некоторые ситуации без сознательного отношения посетителей к правилам безопасности предотвратить невозможно, так как они происходят в доли секунд. Так, 08 июля 2021 года, произошла ситуация из-за несоблюдения детьми правил техники безопасности. Один ребенок, решил выйти из горки в неположенном месте, из-за чего упал на другого ребенка, который в тот момент спускался с соседней горки. Обоим детям сразу была оказана первая медицинская помощь в медпункте Аквапарка и вызвана скорая помощь, которая, к сожалению, ехала очень долго (40 минут)", - указано в сообщении.

При этом администрация заверила, что вернула деньги родителям детей, а маме Тимофея предложили компенсацию, от которой она отказалась.

"За детей до 14 лет ответственность несут родители (сопровождающие). В данной ситуации один ребенок по непонятным причинам перелез через разделительный забор, ввиду чего второй ребенок получил травму", - подчеркнули в Happy Day.

Как ранее сообщал УНИАН, в Тернополе детский анестезиолог, который случайно оказался в аквапарке, спас от смерти 3-летнюю девочку. После оперативно оказанной медицинской помощи, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

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Автор: Анастасия Горбачева