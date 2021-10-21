14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич.

Министерство иностранных дел Украины привлекло консулов для защиты прав украинца Александра Радкевича, ветерана АТО, задержанного в Греции по запросу Литвы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживат с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы", - отметил спикер.

По словам Николенко, 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов украинского гражданина во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По оценкам украинских дипломатов, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.

Читайте такжеВ Киеве медики спасли молодого человека, которого нашли повешеннымКроме того, 25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы.

МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека.

"Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с полным соблюдением законных прав украинского гражданина", - заявил Николенко.

Как сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в социальной сети Facebook, 14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич.

"Как оказалось впоследствии, его задержали по запросу Литвы, где Александр был заочно осужден по так называемому делу 13 января. Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, силой пыталась вернуть страну в состав СССР. Тогда, во время штурма военными телебашни в Вильнюсе, погибло 15 человек", - отметила Решетилова.

По ее информации, "в марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года".

"Это именно тот приговор: к 10 годам приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатого. Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелецкой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", - заявила она.

Решетилова добавила, что о приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве.

"Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого. Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически лишь за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не причинили вреда какому-либо человеку, что отчетливо видно из самого приговора. Такой подход к судопроизводству является абсолютно недопустимым", - подчеркнула Решетилова.

По ее данным, вчера министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис подтвердил, что Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины ей для отбывания наказания.

"Кроме Александра, этим приговором осуждены еще по меньшей мере 10 граждан Украины. Они невольно стали участниками вооруженной интервенции Москвы в дружественной нам Литве, фактически оказавшись не в том месте не в то время", - заявила она.

Ранее сообщалось, что во Львовской области до смерти избили ветерана АТО.

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Автор: Виталий Саенко