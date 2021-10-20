Подозреваемый находится под стражей.

Жуткий случай произошел во Львовской области. В одном из сел Золочевского района до смерти избили ветерана АТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Львовской области

Во время застолья между 25-летним парнем и 50-летним военным произошел конфликт. В результате парень жестоко избил ветерана АТО. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день.

Правоохранители обвинили 25-летнего парня по части 2 статьи 121 "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет

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Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина на улице попросил у группы молодых людей сигарету в результате чего чуть не умер от удара по голове.

Инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда он после отдыха в караоке вместе с коллегами.

Молодой человек, который нанес ему удар сзади, является пятикратным чемпионом Украины по каратэ.

Автор: Анастасия Горбачева