Начальнику продовольственного склада сообщено о подозрении по факту присвоения военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенного в условиях военного положения.

Сообщено о подозрении начальнику склада на Донетчине за хищение военного имущества более чем на 1 млн грн.

Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, подозреваемый в течение февраля-декабря на территории Донецкой и Днепропетровской областей наладил незаконный сбыт военного имущества.

"Присвоив обмундирование - обувь, одежду, шлемы, бронежилеты, а также 15 тысяч пачек сигарет, он вывез указанное имущество с территории тылового пункта управления воинской части с целью дальнейшего незаконного сбыта. Таким образом государству нанесен ущерб на более чем миллион гривен", - говорится в сообщении.

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Начальнику продовольственного склада сообщено о подозрении по факту присвоения военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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