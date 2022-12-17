Спецназовцы дали бой оккупантам, в результате чего те понесли потери как в живой силе, так и в технике.

В районе Великой Новоселки в Донецкой области спецназовцы Нацгвардии остановили прорыв российских оккупантов. Россияне понесли потери живой силы и техники.

Как сообщило Западное территориальное управление Нацгвардии, во время разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия.

"В направлении, которое держат украинские силы обороны, двигалась техника и оккупанты. Координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу", - отмечается в сообщении.

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При этом, на другом направлении, где враг пытался осуществить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков оккупантов.

Как отметили сами нацгвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно осложняет ситуацию.

"Не допустить прорыва врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра", - подытожили в Нацгвардии.

Война РФ против Украины: потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов. На Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

За прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 680 оккупантов. Как отмечают в Пентагоне, зима будет очень динамичным временем в Украине.

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