Ребенка временно отправили в больницу города Волноваха.

В городе Угледар женщина привела в полицейский участок маленького мальчика и сообщила, что он долгое время сам находился на улице без присмотра взрослых.

Полицейские выяснили, что ребенок живет в поселке Владимировка Волновахского района.

Как говорится в сообщении полиции Донецкой области, 29-летняя мать ребенка приехала в Угледар и оставила ребенка на улице. Объяснение женщина предоставлять отказалась, потому что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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За невыполнение родительских обязанностей полицейские составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос лишения женщины родительских прав.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на Донетчине дети ушли из дома после того, как их обидел пьяный отчим. 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра убегали от мужчины и продали свою игрушку случайному прохожему ради денег на билеты. Дети вернулись в дом, где они когда-то жили.

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Автор: Ирина Погорелая