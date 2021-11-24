Злоумышленник остановился только тогда, когда вмешалась мама мальчика.

В Тернопольской области мужчина напал на мальчика, который его дразнил. Он поднял ребенка за одежду и начал душить.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области от 22 ноября.

Читайте такжеПод Москвой мужчина средь бела дня избил и ограбил маленькую девочку (видео)Нападение произошло вблизи дома, в котором проживает пострадавший. По данным следствия, мужчина схватил ребенка, поднял его на высоту своего роста и начал душить.

Потом это увидела мать мальчика и забила тревогу. Это заставило нападавшего отпустить ребенка.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что напал на ребенка, поскольку на улице группа детей дразнила его. Раздраженный мужчина догнал одного из мальчиков и решил ему отомстить.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 126 УК Украины и присудил ему 150 часов общественных работ. Приговор осужденный еще может обжаловать.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 70-летнего мужчину обвиняют в развращении 13 детей. Он несколько раз менял фамилию и места жительства.

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Автор: Марта Гичко