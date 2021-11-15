Маленькие брат и сестренка ночевали в заброшенном доме без отопления.

На Донетчине дети ушли из дома после того, как их обидел пьяный отчим. 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра убегали от мужчины и продали свою игрушку случайному прохожему ради денег на билеты. Дети вернулись в дом, где они когда-то жили.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Так, 15 ноября около часа ночи в полицию Мариуполя поступило сообщение. Родители обратились к правоохранителям и рассказали об исчезновении своих детей. 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра ушли из дома около 15.00 и до сих пор не вернулись. Дети не взяли с собой телефон, они забрали только старую игрушку.

"Полицейские установили, буквально каждый шаг детей. Так, вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там братик с сестренкой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет до села Пригородное в Мангушском районе, где раньше жили", - рассказали в полиции.

Полиция оптравилась по адресу бывшего жилья детей. Однако там их уже не было. Мальчика и девочку нашли у их старшей сестры, о которой мать даже не рассказала правоохранителям. Дети ночевали в своем заброшенном доме, где нет отопления. На утро их заметила старшая сестра, она забрала мальчика и девочку к себе.

Читайте такжеБеременная 11-летняя девочка из Закарпатья призналась, от кого ждет ребенка: маленькая роженица раскрыла ужасные подробности"К счастью, с детьми все хорошо. Сейчас с семьей проводится профилактическая работа. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), в отношении отчима – по ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие)", - добавили в полиции.

Сейчас мальчик и девочка находятся у старшей сестры. Правоохранители подарили детям мобильные телефоны, чтобы в дальнейшем они могли звонить в полиции, если им понадобится помощь. Семью, где мальчик и девочка убегали от пьяного отчима, взяли под контроль.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Житомирщине горе-мать бросила маленьких детей в запертой квартире без еды и не захотела возвращаться.

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Автор: Полина Кузенко