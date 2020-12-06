Серьезных травм у подростка не обнаружили.

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области в частном жилом доме обвалился потолок. Под завалами оказалась 12-летняя девочка.

Читайте такжеНа Волыни в интернате обрушилась двухметровая стена (видео)Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в доме по улице Теплой Центрально-городского района города.

Спасатели установили, что потолок обвалился, вероятно из-за аварийного состояния.

Из-под завалов достали девочку. Ребенка сразу осмотрели врачи. Серьезных травм у нее не обнаружили, потому госпитализация не понадобилась.

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Автор: Катерина Шварц