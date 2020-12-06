В Кривом Роге достали девочку из-под завалов / фото dp.dsns.gov.ua
В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области в частном жилом доме обвалился потолок. Под завалами оказалась 12-летняя девочка.
Читайте такжеНа Волыни в интернате обрушилась двухметровая стена (видео)Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что инцидент произошел в доме по улице Теплой Центрально-городского района города.
Спасатели установили, что потолок обвалился, вероятно из-за аварийного состояния.
Из-под завалов достали девочку. Ребенка сразу осмотрели врачи. Серьезных травм у нее не обнаружили, потому госпитализация не понадобилась.
В Кривом Роге достали девочку из-под завалов / фото dp.dsns.gov.ua
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