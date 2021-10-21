Опасные маневры водителя в центре города вызвали крупную аварию, которая заблокировала движение.

В Днепре водитель устроил "сальто" на центральном проспекте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Опасные маневры водителя в центре города вызвали крупную аварию, которая заблокировала движение. Момент зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как иномарка на значительной скорости пытается протиснуться между автомобилями, движущихся по проспекту. Но маневр водителю не удался. Он задел соседнюю машину и перевернулся на крышу, ударив еще одну легковушку.

Лишь чудом никто не пострадал в результате ДТП. Но была угроза, что автомобиль загорится и взорвется.

По словам водителям, в его автомобиле возникла внезапная неисправность. А вот в полиции проверяют, не был ли он под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

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Напомним, в Одесской области задержан водитель грузовика, причастного к масштабному ДТП.

В аварии погибли три человека - пассажир легкового Volkswagen, 1985 г. р., и водитель первого грузовика, 1991 г. р., личность третьего погибшего устанавливается.

В больницу с различными травмами доставлены 12 человек. Среди них - несовершеннолетние в возрасте 15-ти и 16-ти лет.

Автор: Денис Прядко