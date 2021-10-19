Аварию в Киеве злоумышленник совершил на территории Оболонского района, узнали журналисты.

В Оболонском районе Киева был "боевик" – пьяный мужчина за рулем автокрана устроил аварию и пытался скрыться.

Злоумышленник совершил ДТП на перекрестке улиц Бережанской и Луговой, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

По его данным, водителя автокрана удалось поймать с большим трудом на ул. Вышгородской.

В сети также опубликовано видео, на котором видно, что на автокран залез мужчина и пытался во время движения машины добраться до кабины водителя.

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Мужчина таки добрался до кабины и обматерил водителя автокрана. Водитель был не один – возле него сидел пассажир.

"Уродина за рулем грузовика автокрана... совершила ДТП на перекрестке Бережанской и Луговой. Пытался убежать, его с большими потугами, но таки догнали и остановили...", – отмечается на канале.

Ранее стало известно, что в центре Киева в ночь на 12 сентября от полицейских на авто BMW убегал водитель, которого копы хотели остановить после того, как он выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Иномарка на большой скорости наехала сразу на трех лежачих полицейских и почти "потеряла" колесо. Позже водителя-беглеца задержали правоохранители.

Автор: Екатерина Присяжнюк