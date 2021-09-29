Инспектор заехал в арку во дворе и наехал на прохожую.

В Днепре патрульные полицейские во время преследования мотоциклиста сбили женщину.

Об этом в среду, 29 сентября, правоохранители сообщили на своей странице в Facebook.

Так, по их словам, вчера, около 17:00 кто-то сообщил на "102" об ограблении в Соборном районе города. Впоследствии на проспекте Героев экипаж патрульных, который прорабатывал вызов, заметил мужчину на мотоцикле, по описанию похожего на предполагаемого злоумышленника.

"Патрульные, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, подали мотоциклисту требование об остановке, но тот проигнорировал его и начал убегать от инспекторов дворами", - говорится в сообщении.

По словам патрульных, мужчина создавал аварийные ситуации, ехал по тротуарам и "подвергал опасности других участников дорожного движения".

"В какой-то момент инспекторы потеряли правонарушителя из виду, но очевидцы указали им, что тот проехал в арку одного из домов. Полицейские направились туда, подавая звуковые сигналы во время движения. Заехав в арку, инспектор не успел вовремя сманеврировать и задел транспортным средством женщину, которая в это время шла там. В результате гражданка получила повреждения", - рассказали правоохранители.

В полиции утверждают, что патрульные сразу же вызвали "скорую" и стали оказывать домедицинскую помощь потерпевшей.

"Женщину госпитализировали с травмой ноги. На место происшествия стражи порядка также вызвали следственно-оперативную группу, которая выяснит все обстоятельства этого происшествия. Также полицейские сопроводили потерпевшую в больницу", - отмечается в сообщении.

О судьбе мотоциклиста не сообщается.

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Автор: Катерина Комолова