Ни одного штрафа нарушитель не оплатил.

На Полтавщине патрульные в течение 4 лет 14 раз "ловили" мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Общая сумма штрафов составила 551 тысячу гривень, но нарушитель ни одного из них не оплатил.

В результате Великобагачанский районный суд Полтавской области оштрафовал Константина Писаренко, который в 14-й раз за 4 года сел пьяным за руль. Судья назначил нарушителю 51000 грн штрафа и в очередной раз лишил водительских прав на 10 лет. Общая сумма долга, которую должен оплатить Писаренко — более полумиллиона гривень, пишет региональное издание "Полтавщина".

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Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Константин Писаренко по меньшей мере с 2012 года практиковал управление транспортными средствами навеселе. В течение 3-х лет мужчину несколько раз задерживали пьяным за рулем скутера и мопеда. В 2014 году его привлекли к ответственности за наркопреступление, поэтому в течение следующих трех лет Писаренко физически не мог управлять транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

А вот после выхода из колонии, с 2017 года мужчину систематически останавливали патрульные в состоянии алкогольного опьянения. До августа 2021 года Писаренко получил 13 штрафов и 12 раз был лишен водительского удостоверения на 10 лет. Ни одного штрафа нарушитель не оплатил.

Последний, 14-й раз, патрульные остановили Писаренко 24 августа 2021 года. Он был пьян за рулем автомобиля ВАЗ 21011. От прохождения медосмотра отказался. В суд мужчина не явился и о причинах неявки не сообщил. Вина нарушителя подтверждается показаниями патрульных, свидетелей, а также записями с боди-камер патрульных.

Судья учел все вышеуказанные признаки, признал Писаренко виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 130 КУоАП), назначил 51000 грн штрафа и опять лишил мужчину водительских прав на 10 лет. Теперь Писаренко должен оплатить 550800 грн штрафов и судебный сбор - 454 грн.

Судя по назначенному наказанию, автомобиль у Писаренко не конфисковывали, потому что он ему не принадлежит. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Полтавском апелляционном суде в течение 10 дней.

Напомним, как писал УНИАН, в Одессе водитель за рулем автомобиля BMW ехал на бешеной скорости, разбил три других авто и "влетел" в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, водитель иномарки был в нетрезвом состоянии и устроил гонки с другими машинами задолго до перекрестка, а на светофоре, вместо того, чтобы притормозить, продолжал давить на газ.

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Автор: Виктория Гордиенко