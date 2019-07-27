В Харькове патрульные сбили женщину и трехлетнего мальчика

Действия патрульных проверят.

В Харькове патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции области.

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Отмечается, что авария произошла 26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и трехлетнего мальчика, которые в этот момент шли по пешеходному переходу.

В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок - повреждение мягких тканей.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. На место ДТП выезжало руководство Управления патрульной полиции. По факту действий полицейских проводится служебная проверка.