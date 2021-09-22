"Вы не психолог, вы не поймете, вы просто сделаете вид, что поняли", - в отчаянии говорила девушка на краю балкона.

В Киеве 17-летняя девушка хотела совершить суицид и чуть не сорвалась с балкона на 25 этаже.

Об этом случае рассказали в столичной патрульной полиции.

Правоохранителям сообщили, что девушка сидит на краю на большой высоте. Патрульные поспешили на помощь.

"Видео, от которого в жилах стынет кровь или история одного судьбоносного звонка... Вызов патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница получили от очевидца - "Ребенок сидит, свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого". Полицейские быстро поднялись на общий балкон, где сидела девушка, и попытались начать с ней разговор. Обычно это помогает в подобных ситуациях, но не в этот раз - на контакт она не пошла", - рассказали в полиции.

На видео видно, как патрульный спрашивает у девушки, сидящей на бетонной перегородке балкона: "Что у вас случилось?" и "Как вас зовут?". Однако та лишь плачет, просит не подходить и говорит, что произошло многое, но полицейский ее не поймет.

"Вы не психолог, вы не поймете, вы просто сделаете вид, что поняли", - сказала девушка, постепенно становясь на ноги на карнизе балкона.

Читайте такжеМужчина хотел покончить с собой и взорвал дом, но его спасли (фото)Далее она сказала, что ей страшно и попыталась перебросить ногу через перегородку, но увидев, что патрульный подходит ближе, закричала "Не надо" и будто бы едва не сорвалась.

"В какой-то момент, внезапно, прямо на глазах у патрульных, она выскользнула из ограды вниз и повисла на руках. Патрульный Савкин не растерялся - мигом схватил ее и затащил на балкон. ... Сегодня напарники Алексей и Владимир стали ангелами-хранителями для девушки", - сказали в полиции.

Немного успокоившись, девушка рассказала правоохранителям, что в ее семье сейчас есть определенные проблемы и это ее очень волнует.

Ранее в Одессе патрульные спасли женщину, которая порезала себе на руках вены. В полицию позвонили обеспокоенные дочери: их мать закрылась в комнате и хотела наложить на себя руки.

А на Луганщине патрульный спас 17-летнюю девушку от самоубийства, однако сам оказался в больнице.

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Автор: Катерина Комолова