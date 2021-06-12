В Днепре на бульваре Славы мужчина повесился в подъезде жилого дома.
Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.
На месте происшествия подтвердили то, что мужчина совершил суицид в одном из домов в пятницу, 11 июня.
По предварительной информации, он умер в подъезде.
«Мужчина повесился между этажами на электрическом проводе. Тело нашли около 23:00. Накануне умерший поссорился с женой», – говорится в сообщении.
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