Сообщается, что умерший совершил суицид между этажами, используя электрический провод.

В Днепре на бульваре Славы мужчина повесился в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

На месте происшествия подтвердили то, что мужчина совершил суицид в одном из домов в пятницу, 11 июня.

По предварительной информации, он умер в подъезде.

«Мужчина повесился между этажами на электрическом проводе. Тело нашли около 23:00. Накануне умерший поссорился с женой», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре пациентка с раком и коронавирусом выбросилась из окна – СМИОфициальной информации о происшествии на данный момент нет.

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Автор: Катерина Шварц